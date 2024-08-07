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Под Орлом новый ФАП через три года признали аварийным и отдали под суд подрядчика

Под Орлом новый ФАП через три года признали аварийным и отдали под суд подрядчика

Региональное Следственное управление Следственного комитета завершило расследование в отношении директора ООО «Зодчий», занимавшегося строительством фельдшерско – акушерского пункта в деревне Мураевка Сосковского района.

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