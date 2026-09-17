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Владимир Путин вручит награды заслуженным работникам ОПК 18 сентября

Владимир Путин вручит награды заслуженным работникам ОПК 18 сентября

Накануне Дня оружейника президент России Владимир Путин лично вручит государственные награды выдающимся специалистам оборонно-промышленного комплекса.

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