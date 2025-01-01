НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФинФакс

1 подписчик

В 2025 году вступят в силу новые налоговые ставки НДФЛ, которые изменят правила продажи жилья.

В 2025 году вступят в силу новые налоговые ставки НДФЛ, которые изменят правила продажи жилья.

С 1 января 2025 года в силу вступят новые правила налогообложения при продаже недвижимости. Как сообщил агентству «Прайм» Кирилл Данилов, юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, изменения коснутся ставок НДФЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх