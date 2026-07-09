Российская делегация приняла участие в 8-м заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС

Представители Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России приняли участие в 8-м заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС, состоявшемся с 6 по 7 июля в городе Гувахати Республики Индия.
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