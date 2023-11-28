FSB призывает к глобальному регулированию многофункциональных криптокомпаний

Совет по финансовой стабильности (FSB), международная организация, которая отслеживает и дает рекомендации по поводу глобальной финансовой системы, стремится к более тесному сотрудничеству между национальными регулирующими органами, когда дело доходит до регулирования криптовалют.
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