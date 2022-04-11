С-300 переданные Европой не доехали на Украине до пункта назначения

В воскресенье 10 апреля «Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300Техника была укрыта в ангаре на южной окраине города Днепропетровска, куда были передислоцированы туда в строжайшей секретности, но скрытность не помогла.