Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен
Politiki.net
Сенатор от республики Тува Людмила Нарусова продолжает настаивать - человек какое бы преступление он не совершил: диверсионная деятельность, экстремистская деятельность и нарушения, связанные с наркотиками - не должен потерять гражданство Российской Федерации.
Комментарии
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Видимо тоже у многих избранников народа рыльце в пуху, вот и решаются открыть ящик пандоры
эту шалаву вместе с дочкой давно надо гнать из РОССИИ и лишить их всех наворованных капиталов Вот тогда они заткнут свои поганые рты
Вот у этой крысы давно пора отобрать гражданство!
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