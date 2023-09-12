Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен

Видимо тоже у многих избранников народа рыльце в пуху, вот и решаются открыть ящик пандоры

Victor Makarov

эту шалаву вместе с дочкой давно надо гнать из РОССИИ и лишить их всех наворованных капиталов Вот тогда они заткнут свои поганые рты