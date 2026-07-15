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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ГД хотят запретить требовать банковскую карту для теста подписки

В ГД хотят запретить требовать банковскую карту для теста подписки

Пробный доступ должен быть действительно безрисковым Депутаты Государственной думы предложили запретить сервисам с подписками требовать привязку банковской карты для доступа к бесплатным пробным периодам, пишет "База".

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