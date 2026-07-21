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«Сокращения ударов ждать не стоит»: как Россия уничтожает производство ракет и логистику ВСУ

«Сокращения ударов ждать не стоит»: как Россия уничтожает производство ракет и логистику ВСУ

На днях ВС РФ нанесли самый мощный за время СВО массированный удар баллистическими ракетами по Киеву и Киевской области – около 40 «Искандеров» и «Цирконов» поразили предприятия военной промышленности, склады БПЛА и логистические центры.

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