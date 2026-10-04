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Газета.ру

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Сибига призвал партнеров усилить ПВО Украины на фоне ударов РФ по мостам

Сибига призвал партнеров усилить ПВО Украины на фоне ударов РФ по мостам

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить ПВО республики. Слова министра приводит «РБК-Украина».

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