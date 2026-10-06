Помидорами по покупателю

Вы заходите в магазин, видите помидоры по 250 рублей и мысленно вздыхаете: «Ну ладно, без салата сегодня обойдёмся».
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