Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил киевским властям в случае прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к реализации «плана Г», а именно «грести из Украины и оставить украинский народ в покое».
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