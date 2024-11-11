Пушилин: Взятие российскими войсками Курахово поставит точку в артиллерийских обстрелах Донецка Взятие российскими войсками Курахово поставит точку в артиллерийских обстрелах Донецка.
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Пушилин: Взятие российскими войсками Курахово поставит точку в артиллерийских обстрелах Донецка Взятие российскими войсками Курахово поставит точку в артиллерийских обстрелах Донецка.
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