Полицейский убит и двое ранено в результате нападения из засады

Офицер полиции Далласа убит и двое ранены в результате очевидного нападения из засады. Подозреваемый, 30 лет, убит в перестрелке с полицией после того, как, по словам официальных лиц, он открыл огонь по служителю закона, сидевшему в патрульной машине.