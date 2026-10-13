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Царьград

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В Новосибирске спасатели вскрыли дверь квартиры мужчины с инсультом

В Новосибирске спасатели вскрыли дверь квартиры мужчины с инсультом

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы вскрыли дверь квартиры в Новосибирске, где находился мужчина с инсультом, оказали ему доврачебную помощь и передали бригаде скорой для госпитализации.

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