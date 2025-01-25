Прогноз магнитных бурь на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года Ирина ВальковаВ период с 27 января по 2 февраля 2025 года ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может оказывать влияние на самочувствие метеочувствительных людей.