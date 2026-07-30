Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд арестовал первого обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Суд арестовал первого обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов уголовного дела об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, ученого Никиты Зезина, который скончался от сердечного приступа.

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