Суд арестовал первого обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов уголовного дела об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, ученого Никиты Зезина, который скончался от сердечного приступа.
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