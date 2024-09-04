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Царьград

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Умер отец хоккеистов Павла и Валерия Буре. На его счету четыре олимпийских медали в плавании

Умер отец хоккеистов Павла и Валерия Буре. На его счету четыре олимпийских медали в плавании

Четырёхкратному призёру Олимпийских игр Владимиру Буре было 73 года.Умер четырехкратный призёр Олимпийских игр по плаванию, отец прославленных хоккеистов – Павла и Валерия Буре – Владимир Буре.

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