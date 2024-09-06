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Хотели убивать русских и снимать видео: под Курском взяли в плен боевичек ВСУ

Хотели убивать русских и снимать видео: под Курском взяли в плен боевичек ВСУ

Две молодых девушки из подразделений ВСУ оказались в плену у российских военнослужащих. Изначально они утверждали, что работают операторами, однако их ложь быстро разоблачили военные эксперты.

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