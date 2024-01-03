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Myśl Polska: Российская армия проломила ПВО Киева и ликвидировала военную инфраструктуру

Myśl Polska: Российская армия проломила ПВО Киева и ликвидировала военную инфраструктуру

Польский журнал сообщил об ударе российской армии, нанесенном по военной инфраструктуре Киева. Как пишет обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский, поставленные Украине странами Запада системы противовоздушной обороны оказались бессильны против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которым удалось проломить «зонтик» ПВО.

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