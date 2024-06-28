«Навальнистский лозунг». Депутаты ответили на слова Бастрыкина о «Госдуре»

Людмила Лиханова

Надо бы комментарии простого народа почитать "оскорбившимся" депутатам. ГОС ДУРА она и есть ГОС ДУРА. Сидят или спят или ковыряя в носу придумывают закончики чтобы оправдать свое опосидение и получение баснословных денег и прочих привелегий которые и не снятся простым людям. Огромные деньги тратятся на это сборище бездельников. Если разогнать всю эту компашку то не нужно будет собирать с миру по нитке на лечение и операции больных деток. Эти дармоеды сжирают огромные деньги которые не оправдывают. Нет нормальных законов которые бы защищали простых людей. Хотя бы закон о получении ежегодно денег за иСпользование природных ресурсов как в некоторых странах где КАЖДЫЙ гражданин их получает. А у нас при огромных прибылях получают их только толстосумы. Взять тот же Сбербанк...сегодня прозвучало, что у него огромная прибыль которая...выплачивается в виде дивидентов. А это - РЕЗУЛЬТАТ КРАЙНЕ НИЗКИХ ПРОЦЕНТОВ КОТОРЫЕ ОНИ ВЫПЛАЧИВАЮТ С БАРСКОГО ПЛЕЧА ПЕНСИОНЕРАМ. Одни купаются в роскоши, а другие живут или от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Жа, не умираем с голоду как в 90-е, но и при таких доходах не должны граждане, особенно пенсионеры ДОЖИВАТЬ, они тоже хотят ЖИТЬ, отдав здоровье, силы , время на созидание, а получили унизительное положение, ну кроме военных пенсионеров. ТАК ЧТО НАМ НЕ ЗА ЧТО УВАЖАТЬ ГОСДУРУ ОСОБЕННО ЗА ЛОБИРОВАНИЕ МИГРАНТОВ КОТОРЫЕ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ЗАХВАТЧИКИ.