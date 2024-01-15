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Крымское информационное агентство

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В Керчи, Ялте и Евпатории нужны доноры крови

В Керчи, Ялте и Евпатории нужны доноры крови

Республиканский «Центр крови» обновил данные потребности учреждения в запасах донорской крови. В Ялте и Евпатории остро стоит потребность в донорах всех групп крови, особенно с отрицательным, резус-фактором.

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