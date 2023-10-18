Всё на кружки своя. В какую «копеечку» влетают родителям занятия детей

Согласно исследованию, две трети российских детей посещают спортивные кружки и секции. Есть и ещё одна интересная цифра, которую выявили опросы: 32% россиян ежемесячно тратят на это почти половину зарплаты.
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