Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и получать банковские услуги

В России создадут реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, курирующий в МВД миграционную политику.
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