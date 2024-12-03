Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Канцлер с пустым чемоданом: Der Spiegel о визите Шольца на Украину

Канцлер с пустым чемоданом: Der Spiegel о визите Шольца на Украину

Немецкое издание Der Spiegel публикует материал с заголовком «Канцлер с таинственным чемоданом», иллюстрированный соответствующим снимком Олафа Шольца, входящего в вагон поезда, и посвященный визиту главы правительства ФРГ на Украину «Олаф Шольц едет на Украину с громоздким багажом вместо кожаной сумки, сталкиваясь там с большими ожиданиями.

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