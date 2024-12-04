Чем опасен ополаскиватель для рта? Врачи — о вреде для сосудов и кишечника

И как был изобретен знаменитый «Листерин» Фото: freepik.com В феврале 2024 года британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета заявила, что ополаскиватели для полости рта, особенно те, что содержат хлоргексидин, могут привести к повышению кровяного давления.