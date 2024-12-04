ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    при наших законах достаточно отобрать у доченьки вейп чтобы угодить за решетку за сексуальные домогательства, так что...Дети курят прямо ...
  • Малик Гумеров
    Если стали овечками = будешь кормиться фуфлом !  Закон истории - природы ...!                                        ...Никто не отравилс...
  • Дарья
    А ты такой же офицер,как и Самойлов?Никто не отравилс...

Чем опасен ополаскиватель для рта? Врачи — о вреде для сосудов и кишечника

Чем опасен ополаскиватель для рта? Врачи — о вреде для сосудов и кишечника

И как был изобретен знаменитый «Листерин» Фото: freepik.com В феврале 2024 года британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета заявила, что ополаскиватели для полости рта, особенно те, что содержат хлоргексидин, могут привести к повышению кровяного давления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх