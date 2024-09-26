Президент Чехии Павел предупредил о последствиях «победы ВСУ»

Президент Чехии Петр Павел предупредил о последствиях «победы Украины». Об этом пишет České noviny. В частности, Павел, говоря о возвращении утраченных Украиной регионов, призвал киевский режим ставить перед собой реалистичные цели.
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