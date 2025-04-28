Искандаров: «С гордостью и волнением принял руководство Менделеевским районом»

Автор: Эльза КузнецоваФото: prav.tatarstan.ru На деловом понедельнике новый руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову и Правительству республики за оказанное доверие.
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