Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Танкисты рассказали о преимуществе системы наведения Т-90 «Прорыв»

Танкисты рассказали о преимуществе системы наведения Т-90 «Прорыв»

Военнослужащие группировки войск «Днепр» продемонстрировали работу экипажей танков Т-90 «Прорыв». Сообщается, что в ходе боев в Херсонской области противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также САУ М109 производства.

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