Танкисты рассказали о преимуществе системы наведения Т-90 «Прорыв»

Военнослужащие группировки войск «Днепр» продемонстрировали работу экипажей танков Т-90 «Прорыв». Сообщается, что в ходе боев в Херсонской области противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также САУ М109 производства.