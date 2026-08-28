В Астрахани умер легенда мирового самбо

Он лично вручал форму Владимиру Путину. Сегодня на 83-м году жизни умер прославленный астраханский спортсмен - заслуженный тренер России по самбо, мастер спорта СССР и судья международной категории экстра-класса Юрий Шоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии