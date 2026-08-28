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Пункт-А

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В Астрахани умер легенда мирового самбо

В Астрахани умер легенда мирового самбо

Он лично вручал форму Владимиру Путину. Сегодня на 83-м году жизни умер прославленный астраханский спортсмен - заслуженный тренер России по самбо, мастер спорта СССР и судья международной категории экстра-класса Юрий Шоя.

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