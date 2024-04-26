Лебедев: по скоплению ВСУ в Черниговской области нанесён удар

По скоплению украинских военных в Черниговской области нанесён удар. Боевики, вероятно, намеревались вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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