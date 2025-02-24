В Ленобласти благоустроят парк «Грачиная гора»

Здесь создадут прогулочную зону с экотропами и обустроят смотровую площадку В посёлке Петровское Приозерского района Ленобласти благоустроят парк «Грачиная гора», сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по ЖКХ.
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