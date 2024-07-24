РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток

Исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН показали, что радахлорин – клинически одобренный препарат для лечения опухоли – возможно использовать в качестве биосенсора для диагностики дисфункции клеток.