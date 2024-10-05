Александр Цыбульский поздравил учителей Архангельской области с профессиональным праздником

Дорогие учителя, наставники, все, кто посвятил свою жизнь работе в сфере школьного образования! Уважаемые ветераны педагогического труда!Современность ставит перед нами новые задачи, все активнее в нашу жизнь входят высокие информационные технологии, но ничто не может заменить человеческого тепла и общения, умения заботиться об учениках, опыта и знаний, которыми обладает педагог.