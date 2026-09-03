Губернатор Сергей Ситников обсудил с Эллой Памфиловой подготовку к выборам депутатов Госдумы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился в Москве с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой для обсуждения подготовки к выборам депутатов Государственной Думы, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.