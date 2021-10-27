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Власти будут собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

Власти будут собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

Кабмин России утвердил перечень случаев, в которых нефинансовым организациям разрешено собирать и обрабатывать в информационных системах персональные биометрические данные россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление.

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