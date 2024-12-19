В состав штурмовых групп ВСУ, вторгшихся в августе этого года на территорию Суджанского района Курской области, входили иностранные наемники, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Анастасию Клименко.
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