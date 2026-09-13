Почему европейские элиты не слышат предупреждений Путина

Политическая коммуникация в современных международных отношениях все чаще напоминает разговор слепого с глухим, поскольку те сигналы, которые стороны пытаются посылать друг другу, следуют как будто через несколько слоев искажающего стекла, а затем еще подвергаются обработке тысячи толмачей, старающихся перевести слова контрагента на язык доминирующего в данной конкретной стране мейнстрима Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Каждый раз, когда российское руководство заявляет о принципиальной недопустимости тех или иных действий со стороны европейских стран (обычно это происходит после подаваемых под разным соусом их же многочисленных попыток такие действия все-таки осуществить или хотя бы застолбить за собой право их предпринять), в ответ с той стороны следует вал публикаций и заявлений, смысловая окраска которых варьируется от усмешек до обвинений в агрессивности.