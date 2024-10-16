В Киевской области прогремели взрывы

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы связаны с работой ПВО, Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 07.
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