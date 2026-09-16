Названы даты школьных каникул на учебный год 2026-2027

Стали известны рекомендуемые даты школьных каникул на 2026/27 учебный год. Как сообщили в правительстве Калужской области, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, зимние - с 31 декабря по 10 января, а весенние - с 27 марта по 4 апреля.
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