Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ AlexCoderСлова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ AlexCoder Вашингтон снова сует нос не в свое дело Представители американских властей практически напрямую заявляют о планах, если не разорвать полностью, то серьезно ухудшить отношения между нашей страной и Арменией.