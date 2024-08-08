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Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ

Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ

Слова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ AlexCoderСлова США о планах Армении отвернуться от России назвали голословными в МИД РФ AlexCoder Вашингтон снова сует нос не в свое дело Представители американских властей практически напрямую заявляют о планах, если не разорвать полностью, то серьезно ухудшить отношения между нашей страной и Арменией.

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