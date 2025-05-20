Россия увеличила импорт лапшы из Южной Кореи до рекорда

В апреле 2025 года Россия импортировала лапшу из Южной Кореи на сумму 4,4 миллиона долларов, что стало новым рекордом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальной статистической службы Республики Корея.
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