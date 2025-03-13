Мэрия показала, каким будет центр подготовки сборных команд по футболу

В Москве построят центр по подготовке сборных команд России по футболу Проект предусматривает строительство четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом, основного и вспомогательного корпусов, где будут тренировочные базы, научно-медицинский блок, Академия РФС и VAR-центр Московские власти предоставили земельный участок в Мневниковской пойме для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу и рассказали, каким будет новый объект.