Человек-паук, под «сикс-севен» и на верблюде: как голосуют на выборах в Госдуму

Голосовать на выборы в Государственну Думу, порой, приходят в самом экзотическом виде. Кто-то исполняет гражданский долг сразу после свадьбы, кто-то — в костюме супергероя, а кто-то добрался до участка прямо с рыбалки.
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