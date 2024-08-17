Зарубежная военно-биологическая инфраструктура Минобороны США и НАТО продолжает разрастатьсяТехногиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) уже к началу 2024 года и теперь увязывают эти разработки с ведением биологической войны.