Зарубежная военно-биологическая инфраструктура Минобороны США и НАТО продолжает разрастатьсяТехногиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) уже к началу 2024 года и теперь увязывают эти разработки с ведением биологической войны.
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