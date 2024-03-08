Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Уход с поста замгоссекретаря США Виктории Нуланд является признаком скорого завершения украинского конфликта, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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