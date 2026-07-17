В России выставили на продажу более 150 частных АЗС

Свыше 150 АЗС выставлены на продажу из-за роста оптовых цен на топливо и снижения рентабельности. Стоимость объектов варьируется от 1 млн до 150 млн рублей, крупнейший лот — сеть из 13 заправок в Уфе за 350 млн рублей.