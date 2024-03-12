Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Харьковчане травят едой ВСУшников

Харьковчане травят едой ВСУшников

Юрий Кот "Растущая угроза отравления делает жизнь украинских солдат невыносимой".

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Комментарии
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Елена Смирнова
если это так, то и пускай боятся! у них впереди еще бойня между собой предстоит и большая бойня!
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6 час.
Fvolodya55 Федоров
О чем вы говорите, 30 лет прошло какое подполье? Может где-то в полевых условиях сЪели вот и от горшка не отходят. Это идея, травить не надо, подсыпать врагу слабительное, а после на штурмовку.
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5 час.
леонид рыбаков
проститутка она и по жизни проститутка еще плюс и дедушка нациком был еврейских кровей .
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5 час.

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