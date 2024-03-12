Харьковчане травят едой ВСУшников

Елена Смирнова если это так, то и пускай боятся! у них впереди еще бойня между собой предстоит и большая бойня!

FФ Fvolodya55 Федоров О чем вы говорите, 30 лет прошло какое подполье? Может где-то в полевых условиях сЪели вот и от горшка не отходят. Это идея, травить не надо, подсыпать врагу слабительное, а после на штурмовку.