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"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину

"Немецкие миллиарды для Киева": в АдГ возмутились визитом Мерца на Украину

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поездку в Киев — именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства .

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