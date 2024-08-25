В казахстанском городе во время праздничного концерта потерялись 35 детей

Во время праздничного концерта в Караганде, посвященного Дню шахтера, родители потеряли 35 детей. Фото: пресс-служба Департамента полиции На центральной площади города, население которого приближается к миллиону, в честь праздника собралось более 50 тысяч человек.
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